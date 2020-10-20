Dünya’nın en iyi yatı Dar, Bodrum’da

Siyah ağırlıklı rengi ve köpek balığını andıran dış tasarımı ile dikkat çeken 90 metre uzunluğunda 14 metre genişliğindeki "Dar" isimli Cayman Adaları bayraklı süper yat, Marmaris'ten Bodrum'a geldi. 2018 yılında Hollanda'da inşa edilen, 2019 yılında Londra'da yılın yatı ödülünün yanı sıra 5 ödül daha kazanan yat, Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirledi. Yata, sabah saatlerinden itibaren tankerler dolusu yakıt ikmali yapıldı. Toplamda 180 bin litre yakıt ikmalinin yapan yat 1 milyon 100 bin lira yakıt deposunu doldurdu. Süper yatta ayrıca yüzme havuzu, hamam, sauna, SPA ve helikopter pisti bulunuyor.

TUBA AYHAN