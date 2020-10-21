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Hiç yakışmadı Aleyna!

Her hareketi ile gençlere örnek olan 20 yaşındaki şarkıcı bu kez hayal kırıklığına uğrattı. İlk kez sigara içerken görüntülenen popçunun bu hareketi tepki topladı.

Hiç yakışmadı Aleyna!
Giriş Tarihi: 21.10.2020

Her yaptığı ile olay olan şarkıcı Aleyna Tilki bu kez kötü örnek oldu. Yemek sonrası art arda sigara içen genç popçu ilk kez sigara içerken görüntülendi.

LONDRA'YA CANLI BAĞLANTI
Sigara ile ilgili soruları geçiştiren Tilki, "Genelde avokadolu tost yiyorum, bazen de kendimi şımartmak için tatlı yiyorum. İyi ki beni yemek yerken çekmediniz, kendimden geçiyorum" dedi. İş için Londra'ya gidecek olan ve pandemiden dolayı uçuşların yasaklandığını belirten popçu, "Londra'da 2. dalga başlamış, o yüzden iptal oldu. Biz de öyle bir sistem kurduk ki, birbirimize bilgisayardan bağlanıyor ve çalışmalarımızı öyle yapıyoruz" dedi.

O YIRTIK ÇORABI ALIRMIŞ! 1300 TL

değerindeki kaçmış görüntülü çorap hakkında konuşan Tilki, "Benim çoraplarımın hepsi yırtık, düz çorabım yok. Her giydiğimde yırtılıyorlar, ben yine de giyiyorum. 1300 TL'lik çorabın kumaşı iyiyse öder ve alırım" dedi.

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