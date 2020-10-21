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“Kardeş ülke ’ın yanındayız”

“Kardeş ülke Azerbaycan’ın yanındayız”
Giriş Tarihi: 21.10.2020

KURULUŞ Osman dizisinde oynayan başarılı oyuncu Seçkin Özdemir, önceki gün objektiflere yansıdı. Yakın dostu Tayfun Topal ile buluşan Özdemir, yaklaşık 2 saat sonra mekandan ayrıldı. Muhabirlerin fotoğraf isteğini de kırmayan başarılı oyuncu, "Her şey çok güzel gidiyor, uzun zamandır görmediğim yakın dostum Tayfun Topal'ı ziyarete geldim. Azerbaycan'ın, işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak için verdiği savaş hatırlatılınca Seçkin Özdemir, "Kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın yanındayız. İnşallah topraklarını geri alacak. Biz iki devlet, bir milletiz" dedi.

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