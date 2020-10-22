  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Pandemi’ye inat müziğe devam

’ye inat müziğe devam

Pandemi’ye inat müziğe devam
Giriş Tarihi: 22.10.2020

PANDEMİ dolayısıyla şarkı çıkarmayı riskli bulan birçok sanatçının aksine 2'si kendinin olmak üzerine 3 şarkı çıkarmaya hazırlanan Berdan Mardini, iddialı bir şekilde geliyor... Aranjörlüğünü Celil Yavuz'un yaptığı 'Olsun' ve 'Çavreş' isimli şarkılarıyla 26 Ekim günü müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan Mardini, şarkılarını bitirmesinin ardından klipleri için de kolları sıvadı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Pandemi’ye inat müziğe devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA