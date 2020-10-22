Pandemi’ye inat müziğe devam

PANDEMİ dolayısıyla şarkı çıkarmayı riskli bulan birçok sanatçının aksine 2'si kendinin olmak üzerine 3 şarkı çıkarmaya hazırlanan Berdan Mardini, iddialı bir şekilde geliyor... Aranjörlüğünü Celil Yavuz'un yaptığı 'Olsun' ve 'Çavreş' isimli şarkılarıyla 26 Ekim günü müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan Mardini, şarkılarını bitirmesinin ardından klipleri için de kolları sıvadı.