Şifa deposu üzüm

HEM tadı hem de içerdiği vitaminler ile sağlığa en yararlı meyvelerin başında gelen üzüm, Akdeniz bölgesine ve Orta Asya'ya özgüdür. Her rengi ve her çeşidinin şifa deposu olduğu üzüm kalp hastalığı, kanser ve alzheimer gibi hastalıkların önlenmesine yardımcı oluyor. Üzümlerde bulunan antioksidanlar, kan damarlarını tıkayan ve çeşitli koroner hastalıklara ana katkı yapan LDL (kötü) kolesterolün oksidasyonunu önler.