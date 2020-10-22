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Haberler Sarmaşık Silah sesi savaşı durdurdu

savaşı durdurdu

Silah sesi savaşı durdurdu
Giriş Tarihi: 22.10.2020

DİZİNİN yeni bölümü saat 20.00'de bu akşam atv ekranlarında olacak. Demir ve Yılmaz, Adnan'ın babalığı için yumruklaşmak üzereyken, duyulan silah sesi, adeta tüm yaşananları anlamsız kıldı. Konağın üst katından gelen silah sesi, zamanı da tüm savaşları da durdurdu. Züleyha'nın aşkından sonra, Adnan'ın babalığı için de yarışa giren ve savaşlarında yeni bir cephe açan Demir ve Yılmaz, ilk kez aynı tarafa geçti. Konaktaki tüm arabalar hastaneye uçarak gitti ve dakikaların yıllara döndüğü bir bekleyiş başladı.

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