Lalin’le yeni hayat

Oyuncu Sinem Kobal, anne oldu. Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Kobal, önceki gün İstanbul'da bir özel hastanede doğum yaparak kızını kucağına aldı. Doğumun suda gerçekleştiği ve bebeğin son derece sağlıklı olduğu öğrenildi. Çift, kızları Lalin'in doğumu için hastanede bir katı komple kapatırken, buraya aile yakınları dışında sadece doktor ve hemşirelerin girişine izin verildi.

'MAŞALLAH' DEDİLER

Taze baba Kenan İmirzalıoğlu'nun doğumdan sonra tüm hastane personeline çikolata ikram ettiği öğrenildi. Kızları Lalin'e kavuşan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti, hastane çıkışı objektiflere de takıldı. Kobal ve İmirzalıoğlu'nun bir hayli mutlu olduğu gözlendi. Suda doğum yapan Kobal'ın gayet seri adımlarla yürümesi ve sağlıklı görünümü, sevenlerine "Maşallah" dedirtti.





'HEPİNİZİ DAHA FARKLI GÖRÜYORUM'

HASTANE çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmirzalıoğlu, "Hepinizi daha bir farklı görüyorum, çok daha tatlı geliyorsunuz. Buraya kadar zahmet ettiniz. Çok mutluyuz. Çok güzel bir duygu, Allah herkese nasip etsin." dedi. Doğuma girdiğini söyleyen İmirzalıoğlu, "Her anında Sinem'in yanındaydım" ifadelerini kullandı. Sinem Kobal ise "Dün öğlen saatlerinde doğdu. Heyecanlıyız biz de. Çok teşekkür ediyorum. Yeni hayatımıza başlıyoruz" şeklinde konuştu.