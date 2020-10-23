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her mevsimin olmazsa olmazı

YAZ sıcaklarında bol bol tükettiğimiz suyu, havalar serinleyince hayatımızdan çıkarıyoruz. Oysa su, insan hayatı için oksijenden sonra en önemli ikinci ihtiyaç.

Su içmek her mevsimin olmazsa olmazı
Giriş Tarihi: 23.10.2020

İnsan vücudunda kanın yüzde 83'ü, kemiklerin yüzde 22'si, beynin ve kasların yüzde 75'i sudan oluşuyor. Ter, tükürük, idrar gibi vücut sıvılarının üretimi, atıkların boşaltımı, suda eriyen besinlerin emilimi, eklemlerin ve gözün kayganlaşması, vücut ısının düzenlenmesi su ile mümkün oluyor.

ÇOCUKLARA HATIRLATIN
Su tüketimi tek başına olduğu gibi süt, çay, meyve suyu gibi alkol dışındaki tüm içecekler ve besinlerden de sağlanır fakat bunların, suyun yerine geçmeyeceği unutulmamalı. Vücut susuz kalıncaya kadar susama hissi ortaya çıkmaz. Dolayısıyla susamadan önce su içmek çok
önemli. Çocuklar ve yaş-lılar susama hissini yetiş-kinlere göre daha az his-settikleri için su içmeleri hatırlatılmalı.

15 TEMEL FAYDASI
Yeterli miktarda su içtiğimiz takdirde, vücudumuzda oluşan bazı olumlu değişiklikler ise şöyle:
1-AĞIZ kokusunu önler.
2-KAN hacmini artırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar.
3-KIRIK, kepek, dökül-me gibi saç problemlerine engel olur.
4-KABIZLIK ve bağırsak tembelliği gibi sindirim prob-lemlerinin giderilmesini sağlar.
5-EGZERSİZ yaparken gerçekleşen kasılma ve kramp-ları önlemede yardımcı olur.
6-SUSUZ kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dik-kat dağınıklığı gibi beyin fonksi-yonlarını düzenler.
7-STRESLE savaşmaya yardımcı olur.
8-EMZİREN anneler için süt yapıcı en önemli kaynaktır.
9-REFLÜYE iyi gelir.
10-GRİP gibi bulaşıcı has-talıklarla savaşırken, vücut direncine katkıda bulunur.
11-YETERLİ miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, par-lar, sağlıklı ve genç bir görünü-me kavuşur.
12-VÜCUT ısısını dengeler.
13-VÜCUTTAN ödemin atılmasını sağlar.
14-YETERLİ miktar-da içilen su, metabolizmayı çalıştırır ve hızlandırır.
15-SU içmek, böbrek rahatsızlıklarından korur.

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