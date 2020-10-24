Berna ve Bülent Seyhan yeni şarkı için işbaşında

KINA' şarkısıyla milyonlara ulaşan Berna Tan, yeni projesi için kolları sıvadı. Önceki gün Vadistanbul'da görüntülenen şarkıcı, "Bir süredir dinleniyordum. Artık yeni şarkım için hazırım" dedi. İlk şarkısı çıktıktan sonra patronu Bülent Seyhan ile anlaşmazlıklar yaşayarak mahkemelik olan Berna, "Biz iletişim kuramadığımız için sorunlar yaşadık. Gerçekleri anlayınca gidip konuştum ve kendimi affettirdim. Beni yeniden kanatlarının altına aldı. Bu defa ters köşe yaparak sevenlerimi şaşırtacağım" diye konuştu.