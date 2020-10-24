  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Hadise yeni yaşına sevgilisiyle girdi

yeni yaşına sevgilisiyle girdi

Hadise yeni yaşına sevgilisiyle girdi
Giriş Tarihi: 24.10.2020

35 yaşına basan güzel şarkıcı Hadise, yeni yaşını sevgilisi Kaan Yıldırım'la birlikte kutladı. Aşklarını gözlerden uzak yaşayan ve sık sık evde bir araya gelerek görüntü vermekten kaçınan çift, doğum günü akşamı da bir aradaydı. Kaan Yıldırım'ın Ulus'ta bulunan evinde romantik bir akşam yemeği yiyerek doğum günü gecesini baş başa geçiren çift, sosyal medyadan fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hadise yeni yaşına sevgilisiyle girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA