Hadise yeni yaşına sevgilisiyle girdi

35 yaşına basan güzel şarkıcı Hadise, yeni yaşını sevgilisi Kaan Yıldırım'la birlikte kutladı. Aşklarını gözlerden uzak yaşayan ve sık sık evde bir araya gelerek görüntü vermekten kaçınan çift, doğum günü akşamı da bir aradaydı. Kaan Yıldırım'ın Ulus'ta bulunan evinde romantik bir akşam yemeği yiyerek doğum günü gecesini baş başa geçiren çift, sosyal medyadan fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi.