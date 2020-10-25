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Hollywood yıldızları ’de

Dünyanın pek çok ülkesinden ve Hollwwood’dan ünlü oyuncuları bir araya getiren “X ” filminin çekimleri ’de yapılacak. Türk asıllı yönetmen ve yapımcı Sean GK “’ndan Kadifekale’ye, Teos’tan Selçuk’a kadar İzmir’in her köşesini çekeceğiz. Bu film sinema tarihine geçecek” dedi.

Hollywood yıldızları İzmir’de
Giriş Tarihi: 25.10.2020

Hollywood yıldızlarının rol alacağı "X The End Time" filminin tanıtımı, İzmir'de düzenlenen basın toplantısıyla yapıldı. Basın toplantısına Türk asıllı yönetmen ve yapımcı Sean GK başta olmak üzere ünlü oyuncular Wilma Elles, Selahattin Taşdöğen, Ali Başar, "Terminator" filminin güzel oyuncusu Kristanna Loken, "Testere" filminin başarılı dedektifi Costas Mandylor, İtalyan film yıldızı Marisa Mattioli, Tom Tidiman ve Franky Lankester katıldı.

OSCAR İDDİASI VAR
Kaya İzmir Thermal & Convention Otel'de düzenlenen toplantıda Berna Ergin Ajans'ın yeni yüz kadrosu da yer aldı. İzmir'de doğup büyüdüğünü ve bu şehri çok sevdiğini söyleyen Sean GK, "İzmir dünyanın en güzel kenti ve her şeyin en iyisini hak ediyor. Konak Meydanı'ndan Kadifekale'ye, Teoas'tan Selçuk'a kadar İzmir'in her köşesini çekeceğiz. Ayrıca bu film ile Türk ve dünya sinema tarihinde bir şeyler değişecek. Çünkü hiçbir Türk yapımcı, Türk yönetmen ve Türk oyuncu Oscar Ödülü almadı. Destek alırsak, bunu başarabiliriz" açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE'DE İLK OLACAK
Filmin cast direktörleri Berna Ergin Ajans ve Varol Porsemay'ın oyuncu kadrosu, toplantı öncesi ve sonrasında neşeli tavırlarıyla dikkat çekti. Oyuncuların heyecanlı olduğunu ifade eden Sean GK, "Son 4 yıldır bu projeyi gerçekleştirmek için yoğun bir çaba sarf ettik. Türkiye'de ilk defa Türk ve Hollywood yıldızlarının birlikte yer alacağı bir Hollywood filmi çekeceğiz" dedi. Hollywood yıldızlarının yanı sıra Almanya, Belçika, İtalya, Hollanda, İngiltere gibi pek çok ülkeden oyuncularla çalışacaklarını söyleyen Sean GK, "Dünyaya mesaj vermek için farklı ülkelerden oyuncu seçtik. Dünyanın sonu geldiğinde hiç kimsenin dini, dili, ırkı, rengi olmayacak" diye konuştu.

ERCAN AKGÜN

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