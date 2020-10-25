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Jahoviç: Üçüncü çocuğu isterdim

Jahoviç: Üçüncü çocuğu isterdim
Giriş Tarihi: 25.10.2020

Ünlü pop şarkıcısı Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahoviç, önceki gece İstanbul'da kadın arkadaşlarıyla görüntülendi. Muhabirlerin evliliği sırasında üçüncü çocuğu evlat edinmek istediği yönündeki iddiaları hatırlattığı Jahoviç, "Ben bunu her zaman isterdim "dedi.

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