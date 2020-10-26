Aile saadeti

EKRANLARI ÖZLEDİ

Yoğun iş temposuna rağmen ailesiyle vakit geçirmeye özen gösteren oyuncunun yorgun olmasına rağmen keyifli olduğu görüldü. Vakit buldukça akşam yemeği için dışarıya çıktıklarını söyleyen Fahriye Evcen, "Burak setten çıkmıştı, fırsatı değerlendirdik" dedi. Oğlu Karan ile vakit geçirmek için uzun zamandır ekranlardan uzak olan ve dizi tekliflerini geri çeviren Evcen, "Ben de çok özledim ama tabii ki Karan'ın biraz daha büyümesini beklemem gerekiyor" dedi. Bakıcı tutmayı düşünüyor musunuz sorusuna ise Burak Özçivit, "Böyle idare ediyoruz. Bakıcıya gerek yok" diye konuştu.