  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Aile saadeti

Aile saadeti

Atv ekranlarının fenomen dizisi 'Kuruluş Osman'da canlandırdığı Osman Gazi karakteriyle herkesin gönlünde taht kuran , eşi ve oğlu Karan ile Akatlar'da bir mekanda görüntülendi.

Aile saadeti
Giriş Tarihi: 26.10.2020

EKRANLARI ÖZLEDİ
Yoğun iş temposuna rağmen ailesiyle vakit geçirmeye özen gösteren oyuncunun yorgun olmasına rağmen keyifli olduğu görüldü. Vakit buldukça akşam yemeği için dışarıya çıktıklarını söyleyen Fahriye Evcen, "Burak setten çıkmıştı, fırsatı değerlendirdik" dedi. Oğlu Karan ile vakit geçirmek için uzun zamandır ekranlardan uzak olan ve dizi tekliflerini geri çeviren Evcen, "Ben de çok özledim ama tabii ki Karan'ın biraz daha büyümesini beklemem gerekiyor" dedi. Bakıcı tutmayı düşünüyor musunuz sorusuna ise Burak Özçivit, "Böyle idare ediyoruz. Bakıcıya gerek yok" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aile saadeti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA