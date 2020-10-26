İkinci kez test yaptırdı

ESKİ manken Gizem Özdilli, önceki gün İstanbul'da alışveriş yaparken kameralara yansıdı. Yakın arkadaşlarıyla akşam yemeği için bir araya geldiğini belirten Özdilli, artan vakalar nedeniyle ikinci kez korona virüs testi yaptırdığını söyledi. Özdilli, "Dün sabah özel bir klinikte Kovid-19 testi yaptırdım, çok şükür ki test sonucum negatif çıktı. Vakalarda ciddi bir artış var, lütfen herkes dikkat etsin" dedi.
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