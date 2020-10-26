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Süper gıda brokoli

İnsan sağlığı için en faydalı sebzelerden biri olan brokoli, başta ve kalp hastalıkları olmak üzere, diyabet gibi kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltıyor. Vücuttaki sağlıklı hücre yapılarını destekleyen bu mucizevi besin bağışıklığı da güçlendiriyor.

Süper gıda brokoli
Giriş Tarihi: 26.10.2020

Sağlıklı beslenme önerilerinin vazgeçilmezi olan brokoli, birden çok faydasıyla ön plana çıkıyor. Çağımızın en ölümcül hastalıklarından biri olan kanser ve kalp rahatsızlıkları başta olmak üzere, diyabet gibi kronik hastalıklara da yakalanma riskini azaltıyor. Bu şifalı sebze vücuttaki sağlıklı hücreleri ve dokuları destekleyen, oksidatif stresi azaltan, çok sayıda antioksidan içerir. Böylece bağışıklık sistemini güçlendirir, yaşlanmayı geciktirir.

SEÇERKEN DİKKAT EDİN
Brokoli seçerken parlak yeşil mor kafaları, kompakt çiçek kümeleri ve sıkı sapları olan demetleri tercih etmeniz gerekiyor. Saklamak istediğinizde ise, yıkanmamış kafalarını silip kâğıt havlulara sarmanız sağlıklı bir muhafazayı sağlar. 3 günden fazla dolapta tutmamaya özen göstermelisiniz. Brokoliyi yemeden önce iyice temizlemek için sirkeli suda 10 dakika bekletip bol suyla durulamak yeterli olacaktır.

SİNDİRİMİ GÜÇLENDİRİR
Brokoli içinde bulunan magnezyum ve vitaminler asitliği iyileştirir, besinlerin uygun sindirimi ve emilimini kolaylaştırır, iltihabı azaltarak mideyi rahatlatır. Brokolide bulunan kemferol bileşiği bağırsaklarda sağlıklı bakteri düzeylerini korumaya ve mide astarını sağlıklı tutmaya yardımcı olur.

MİNERAL DEPOSU
Brokoli bol miktarda C vitamini ve K vitamini içerir, ayrıca folat potasyum, manganez, demir, fosfor, kolin, selenyum ve kükürt gibi mineraller ile lif bakımından da zengindir. Yüksek miktarda protein barındırması ve içeriğinde bulunan bolca biyoaktif birleşikler (flavonoidler) ile her yaştan bireye fayda sağlar.

KANSERE KARŞI KORUR
Vücudun antioksidan kapasitesini artıran brokoli, antimikrobiyal etkiler gösterir ve böbrek kanseri, prostat kanseri, idrar kesesi ve akciğer kanseri riskini azaltır. Büyümüş tümörlerin gerilemesine katkı sağlar. Bol miktarda folat barındırmasıyla; kolon, mide ve servikal kanserlere karşı koruyucudur. Sülforafan sayesinde ise, göğüs, rahim ve kolon kanseri için yararlıdır.

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