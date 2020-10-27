Bu kez gerçekten bitti

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçen yıl sonundan beri birlikte olduğu oyuncu Serenay Sarıkaya ile ayrıldığını açıkladı. Bugün, ofisine girerken görüntülenen Cem Yılmaz'a uzun süredir birlikte görüntü vermediği sevgiliği Serenay Sarıkaya soruldu. Ünlü komedyen "Ayrıldınız mı?" sorusuna "Evet ayrıldık" cevabı verdi. Geçtiğimiz yıl sonunda birlikte olmaya başlayan çift, ilk olarak Yunanistan'da birlikte görüntülenmişti. Bir süre sonra Türkiye'de de görüntülenen ikilinin aşkları magazin gü ndemine bomba gibi düşmüştü. Serenay Sarıkaya'nın rol aldığı Alice müzikalini ziyaret ederek aşkını ilan eden Cem Yılmaz, kısa süre sonra gazetecilere net bir şekilde birlikte olduklarını açıklamıştı. İkili daha sonra birlikte sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunarak, aşklarını tamamen açık bir şekilde yaşamaya başlamıştı.