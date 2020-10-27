Güçlü bağışıklık doğru beslenmeden geçiyor

Kışa hazırlık dönemi olarak adlandırılan bu mevsimin, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yorgunluk ve halsizlik gibi kronik rahatsızlıkların sıklıkla yaşandığı bir dönem olduğunu belirten Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Gıda İşleme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, sağlıklı beslenmenin bu tür rahatsızlıklara karşı en önemli savunma silahı olduğunu vurguladı. Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, bu geçiş döneminde vücut direncini artırmada, bağışıklık sistemini güçlendirmede, hastalıklardan korunmada dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan birinin besin değeri yüksek olan gıdaları tercih etmek ve dengeli tüketmek olduğunu söyledi. Bağışıklık sisteminin insan vücudunun kendini koruma mekanizması olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Uzel, "Vücut bu mekanizma ile antijenlere karşı antikor üretmektedir. Doğru beslenmenin önemli olduğu kadar uyku düzenine dikkat edilmeli" dedi.



E VITAMINI IÇIN BALIK TÜKETIN

HER şeyin fazlasının zarar getirebileceğinden hareketle suyun da fazlası zararlıdır diyen Uzel, "Aşırı miktarda su tüketimi vücutta birtakım aksaklıklara neden olabilir. Bu nedenle vücudun gerektirdiği kadar su alımı yeterli olacaktır. Vücut direncini artırmak için A, C ve E gibi vitamin gruplarını içeren besinler tüketilebilir. Bu vitamin gruplarından E vitamini antioksidan özellik ihtiva eder, yeşil yapraklı sebzeler, fındık, ceviz, yağlı tohumlar, hamsi, somon, uskumru, sardalye, ton balığı gibi balık türleri, tahıllar, kırmızı et, yumurta, zeytinyağı gibi besinlerde bol miktarda bulunur" diye konuştu.



MINERAL DENGESI SAGLANMALI

BAĞIŞIKLIK sistemine destek olarak aynı zamanda çinko, selenyum, magnezyum gibi mineralleri içeren gıdalardan takviye alınabileceğini kaydeden Ruhan Aşkın Uzel, "Bu nedenle vitamin dengesi kadar mineral dengesi de önemli. Mineral grubundan kalsiyum ve fosfor, sırasıyla mevsiminde haftada en az iki kez tüketilecek balıktan ve süt grubu ürünlerden alınabilir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek olabilecek gıdalara ek olarak pekmez, keçiboynuzu, yaban mersini, kakao, soğan, sarımsak, somon, ceviz, böğürtlen, karalahana, yeşil çay, bal, zencefil ve diğer fermente gıdalar sayılabilir" dedi.



HALSIZLIGE KARSI PROTEIN ALINMALI

YAŞANABİLECEK halsizliği gidermek için protein ve karbonhidrat içeren gıdaların uygun miktarda tüketiminin önemli olduğuna dikkat çeken Uzel, "Protein, kas yapısı için enerji tedarik eder ve kaslar için gereken enerjinin belirgin kaynağıdır. Beyinde dopaminin üretimini artıran bir amino asittir. Böylece motivasyon ve zindelik sağlar. Aminoasit bakımından zengin olan protein grubu yiyecekler arasında et ve yumurta grubu sayılır. Kolesterolü yüksek olan kişiler fasulye, nohut tüketilebilir" şeklinde konuştu.



SINDIRIMINIZI RAHATLATIN

YOĞURDUN sindirim sistemi için yararlı olan probiyotik bakterileri içerdiğini hatırlatan Uzel, "Yüksek protein içeriği hem bağışıklık sistemini güçlendirir hem de kronik yorgunluğun azaltılmasında yardımcı olur. Vücudun birincil enerji kaynağı karbonhidrat içiren gıdaları unutmamak gerekli. Tabii karbonhidrat içeren gıdalar kilo alımına neden olmadan dengeli alınmalıdır. Nişastalı gıdalar, kepekli tahıllar, sebze ve meyveler temel karbonhidrat kaynakları olarak sayılabilir" sözlerine yer verdi.