‘Kim olduğumu biliyor musunuz?’

CARDİ B'nin bir süre önce boşanma kararı verip sonra yeniden bir araya geldiği kocası Offset, polis tarafından gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Araçta gerçek adı Kiari Kendrell Cephus, olan Offset ile Cardi B'nin 20 yaşındaki kuzeni Marcelo Almanzar'ın bulunduğu ortaya çıktı.

CARDI B SONRADAN GELDİ

Polisin verdiği bilgiye göre, Offset ile birlikte aynı araçta olan 20 yaşındaki Marcelo Almanzar, halka açık yerde dolu silah taşımak ve bunu halka göstermek iddiasıyla gözaltına alındı. Fakat sonra her ikisi de serbest bırakıldı. Olay sırasında Cardi B, Offset ve kuzeni ile birlikte araçta değildi. Cardi B; daha sonra kendi aracıyla olay yerine geldi. Arabasıyla aynı renkte elbise giyen Cardi B'nin polislerle tartıştığı da görüldü.