“Bi Zahmet” dinlemeye hazır olun

TÜRK pop müziğinin sevilen yorumcularından Reyhan Karaca, yeni single'ı "Bi Zahmet"i hayranlarıyla buluşturmak için gün sayıyor. 6 Kasım'da Ossi Müzik etiketiyle yayınlanacak yeni teklisi ile müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan Reyhan Karaca; "Her şarkım öncesinde ilk günkü gibi heyecanlanıyorum. " 'Bi Zahmet' yeni şarkımı dinlemeye hazır olun" dedi.