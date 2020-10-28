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Haberler Sarmaşık “Bi Zahmet” dinlemeye hazır olun

” dinlemeye hazır olun

“Bi Zahmet” dinlemeye hazır olun
Giriş Tarihi: 28.10.2020

TÜRK pop müziğinin sevilen yorumcularından Reyhan Karaca, yeni single'ı "Bi Zahmet"i hayranlarıyla buluşturmak için gün sayıyor. 6 Kasım'da Ossi Müzik etiketiyle yayınlanacak yeni teklisi ile müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan Reyhan Karaca; "Her şarkım öncesinde ilk günkü gibi heyecanlanıyorum. " 'Bi Zahmet' yeni şarkımı dinlemeye hazır olun" dedi.

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