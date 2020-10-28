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Haberler Sarmaşık Mars’a yüksek hızlı internet götürecek

Mars’a yüksek hızlı götürecek

Mars’a yüksek hızlı internet götürecek
Giriş Tarihi: 28.10.2020

GEÇTİĞİMİZ yıl Mars'a insanlı uçuşların NASA'nın aksine 2024'te başlayacağını duyuran SpaceX'in sahibi Elon Musk, Kızıl Gezegen ile ilgili yeni projeler üretmeye devam ediyor. Mars'a gönderilen insanların dünya ile iletişim kurması için yeni bir fikir ortaya atan Elon Musk, iletişim sorununu ortadan kaldırmak adına Mars ile Dünya arasında yüksek hızlı internet bağlantısı kuracak.

SPACEX Başkanı Gwynee Shotwell tarafından yapılan açıklamada, Mars çevresine de tıpkı Dünya'daki gibi Starlink benzeri uydular yerleştirileceğini söyledi. Ayrıca, Mars projelerinin dünyadan kopuş olarak nitelendirilmesine karşı çıkan Shotwell, "Böyle bir şey düşünülemez. Dünya'daki yaşam sonsuza dek devam edecek" dedi.

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