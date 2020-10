Meme kanseri riskini azaltan besinler

Meme kanseri, dünyada en sık görülen ikinci kanser türüdür. Ülkemizde her 10 kadından 1'inde görülen meme kanserinden korunmak için en etkili yöntem, erken teşhis, düzenli hekim kontrolü ve sağlıklı yaşam tarzı olduğu unutulmamalıdır. Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Buse Özdemir, meme kanserine karşı koruyucu olan besinler ve beslenme yöntemleri ile ilgili bilgi verdi. Kansere karşı koruyucu etkili bir besin olmamakla birlikte, düzenli tüketilen besin gruplarının kansere karşı koruyucu etkisinin bulunduğu düşünülmektedir. Uzak durulması gereken riskli besinleri beslenmenizden çıkartıldıktan sonra, sağlıklı besin gruplarının tüketiminin artırılması, meme kanseri ve diğer kanserlerden korunmada etkilidir. Meme kanserine karşı (ve diğer bir takım kanser türlerine karşı) koruyucu etkisi olduğu bilinen besin grupları var.



UZAK DURUN!

KANSERE karşı almamız gereken en önemli adım kanserojen besin gruplarından uzak durmaktır. Araştırmalara göre bu besinlerin yüksek miktarda kanserojen içerdiği bilinmektedir. Bunlar; işlenmiş gıdalar, şeker ilavesi yapılmış besinler, sağlıksız yağ bulunduran besinler, yüksek kalorili besinler, kızarmış besinler, yağlı şarküteri ürünleri. Tedavi sürecinde hedef hastanın sağlıklı kiloda olması ve bu kiloda kalmasıdır.



İŞTE O BESİNLER

● Likopen içeren besinler; Kuşburnu, Nar, Çilek, Kiraz, Domates, Kırmızı biber ● Omega 3 içeren besinler; Deniz ürünleri, Soya fasulyesi, Lahana, Semizotu, Ispanak, Ceviz, Keten tohumu, Chia tohumu ● Brassica sebzeler; Brokoli, Lahana, Hardal, Karnabahar, Turp, ● Soğangiller, tahıllar, yağlı tohumlar; Sarımsak, soğan Pırasa, tam tahıllı besinler, Ceviz, fındık yağlı tohumlar ● Sebze ve meyveler; C vitamini içeriği yüksek meyve ve sebzeler.



Uymamız gereken beslenme kuralları:

Haftada 2-3 kez balık tüketilmelidir.

● Kırmızı ve işlenmiş et tüketimi azaltılmalıdır.

● Günde 1-2 fincan yeşil çay içilebilir.

● Düzenli olarak selenyum, C vitamini, E vitamini, zerdeçal, karoten ve resveratrol içeren besinler tüketilmelidir.

● Meme kanseri olan hastalar 1-3 porsiyondan fazla soya tüketmemelidir.

● Haftada en az 3 gün bakliyat tüketilmelidir.

● Yemeklerde yağ olarak zeytinyağı (tercihen riviera) kullanılmalıdır.

● Meme kanseri hastaları doktora danışmadan keten tohumu kullanmamalıdır.

Düzenli olarak tüketimi önerilmez.

● Hastaların diyetinin yağ oranı yüzde 20 düzeyinde olmalıdır.

Bunun için diyetisyen desteği alınmalıdır.



FAZLA KILOLU OLMAK TEHLIKELI

YAPILAN çalışmalara göre, sağlıklı bir kiloda olmak, kadınların meme kanserine yakalanma riskini önemli ölçüde azaltmaktadır.

Aynı zamanda hastalığı geçirmiş olan bireylerde kanserin nüksetmesi olasılığını da önemli oranda düşürmektedir.

Menopoza girmiş olan kadınların olmaları gereken kilonun üstünde olması, meme kanseri riskini artırıyor. Dolayısıyla ideal kiloda olmak meme kanserinden korunmamızı sağlayan en önemli etmenler arasında yer alıyor.