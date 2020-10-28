NASA’nın yeni keşfi geleceği değiştirecek

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) geçtiğimiz günlerde ipuçlarını verdiği keşfini duyurdu. Ay'da su bulunduğuna dair kesin kanıtlara ulaşıldığını açıklayan NASA, daha önce Ay'ın gölgede kalan kraterlerindeki keşfedilen suyun aksine, bu kez Ay'ın Güneş gören yüzünde su molekülleri tespit edildiğini bildirdi. 'Su moleküllerinin tespit edildiği' müjdesi, NASA'nın Ay'da üs kurma projesini de böylece güçlendirdi. Önümüzdeki yıllarda, Ay'ın doğal kaynaklarından faydalanıp bu üssün devamlılığı sağlanacak.

2024'TE İNSANLI UÇUŞ

Open Üniversitesi'nde görevli bilim insanı Hannah Sargeant, "Bu keşif bize Ay'daki potansiyel su kaynaklarına ilişkin seçenekler sunuyor. Ay'da üssün nereye kurulacağı büyük oranda suyun nerede olduğuna bağlı" dedi. Öte yandan NASA, 2030'ların başında başlaması planlanan Mars'a insanlı keşif çalışmalarına hazırlık için Ay'a 2024'te bir kadın ve bir erkek astronot göndereceğini duyurdu. Dr. Sargeant, bu bulguların 'uzay keşfinin daha sürdürülebilir olması' çalışmaları açısından önemli olduğunu belirtip "Bunun bir bölümü, bölgedeki yerel kaynakları kullanmak adına son derece işlevsel olacaktır" dedi.



UZAY EKONOMISI

AY'DA kurulacak üslerin listesinin yeniden şekilleneceğini belirten Dr. Hannah Sargeant, "Uzun vadede, Ay'ın yüzeyine kalıcı üs kurma planları yapılıyordu ama bu bize daha fazla seçenek sunuyor ve gideceğimiz yeri daha heyecanlı hale getiriyor" diye konuştu. Uzmanlar, buz ve suyun nasıl çıkarılacağı tespit edildikten sonra 'uzay ekonomisi'nin de geleceği değişecek dedi. Kurulacak üs sayesinde, roket yakıtını Dünya'dan göndermek yerine Ay'da üretmek, maliyeti düşürecek. Ay'da yakıt dolumu yapmak, uzay seyahatlerinin hem maliyetini hem süresini azaltacak.

Erman AZAR