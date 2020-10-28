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Haberler Sarmaşık Osman Bey iki ateş arasında

iki ateş arasında

Osman Bey iki ateş arasında
Giriş Tarihi: 28.10.2020

DİZİNİN yeni bölümü bu akşam saat 20.00'da atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Ertuğrul Bey'in Geyhatu'ya elçi gitme görevini Savcı Bey'e vermesi ile hayal kırıklığına uğrayan Osman Bey, babasının sözünü dinlemeyerek ağabeyinin peşine takılır. Dündar Bey'i Nikola ile anlaşma yapmakla görevlendiren Ertuğrul Bey, bu anlaşma ile obanın iki ateş arasında kalmasının önüne geçmek istemektedir ancak Nikola ve Flatyos, kurdukları tuzakla ve anlaşmadaki 'kısasa kısas' maddesini kullanarak Göktuğ'u zindana atar. Bamsı Bey'ın dönüşü ise Nikola ve Flatyos'un planlarına darbe vuracaktır.

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