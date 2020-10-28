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Robot köpek Spot Çernobil’i araştırdı

Robot köpek Spot Çernobil’i araştırdı
Giriş Tarihi: 28.10.2020

ABD'Lİ robotik firması Boston Dynamics'in dünyaca ünlü robot köpeği Spot, Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali'nde keşif çalışması yaptı. Bilim insanları için veriler toplayan Spot, dünyanın en ölümcül noktalarından biri olan Çernobil'de sorunsuz bir şekilde dolaştı.

ALINAN bilgilere göre robot köpek Spot, 1986'da korkunç bir patlamaya ev sahipliği yapan 4 numaralı reaktörden radyasyon yayılmasını önlemek amacıyla inşa edilen devasa çelik kubbenin içine giriş yaptı ve radyasyon seviyelerinin ölçülmesini sağladı. Bristol Üniversitesi'nden bilim insanları, Spot'un topladığı veriler sayesinde üç boyutlu bir dağılım haritası oluşturdu. Ayrıca ekip, söz konusu çalışmada drone ve uzaktan kumandalı sensörler de kullandı.

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