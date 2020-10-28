“Türkiye’nin gücünü artık tüm dünya biliyor”

Aleyna Tilki, önceki akşam Levent'teki stüdyo çıkışı görüntülendi. Tilki, "Pandemiden dolayı şu an sadece özgürce üretiyorum. Türkçe işler yapıyorum. Benim anlaşmam şu yönde: "Ben bir dünya starı olacağım, İngilizce şarkılar yapacağım ama Türkiye benim merkezim. Türkçe şarkılar, yapmak istiyorum." Onlar da bunu kabul etti. Türkiye piyasasının büyük bir güç olduğunu Amerika, Londra hepsi çok iyi biliyor.