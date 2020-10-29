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Haberler Sarmaşık Babalık savaşı

Babalık savaşı

Babalık savaşı
Giriş Tarihi: 29.10.2020

DİZİNİN yeni bölümü bu akşam saat 20.00'da atv ekranlarında olacak. Demir'in gazetecileri çağırıp oğlu Adnan'ın babasının Yılmaz olduğunu açıklaması, Çukurova'ya bomba gibi düşer. Herkes bu olayı konuşurken, Yılmaz, Adnan'ı alıp konaktan ayrılır. Onu sadece Saniye görür ama o da görmezden gelmeyi tercih edecektir. Gazeteciler bahçeden ayrılırken Adnan'ın kayıp olduğu fark edilince, Züleyha bir kez daha yıkılır. Herkes Yılmaz'dan şüphelenir. Züleyha'nın gözünde Demir ile Yılmaz'ın bir farkı kalmamıştır.

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