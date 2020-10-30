Her besin mevsiminde faydalı

Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. Eda Balcı, mevsim geçişlerinde meydana gelen hastalıklara ve korona virüse karşı hangi önlemlerin alınması gerektiğine dair önemli tavsiyelerde bulundu. Bağışıklık sistemini güçlendirmenin, özellikle bu dönemde yapabilecek en önemli hamle olduğunu belirten Balcı, "Besin değerleri yüksek, bağışıklığımızı güçlendirecek gıdalar tüketmek gerekiyor. Ama öncesinde şunu hatırlatmak gerek: Besinler mevsiminde tüketilmeli" dedi.

BALKABAĞI ÇOK FAYDALI

Sonbahar mevsimine uygun besinlerin tüketimine özen göstermemiz gerektiğini söyleyen Arş. Gör. Balcı, besin gruplarına göre birtakım önerilerde bulundu. C vitamininden zengin narenciye grubu meyvelerin mutlaka tüketilmesini öneren Balcı, "Potasyum, demir ve C vitamini zengini bal kabağı, bağışıklık sistemimizi güçlendirecek besinler arasındadır. Bal kabağının alternatif kullanımları için 'Bal kabağı çorbası' ve 'Bal kabaklı kek' tariflerine bakabilirsiniz" diye konuştu.



MUCİZE MEYVE AVOKADO

'MUCİZE meyve' olarak da tabir edilen avokadonun faydalarının saymakla bitmeyeceğini söyleyen Balcı, "İçerdiği sağlıklı yağlarla, bağışıklık sisteminden kalp sağlığına, gözlerden kemiklere kadar birçok organa yararı var. Düzenli tüketildiğinde adeta korono virüs savaşçısı olan bağışıklığımız için faydalı olacak en önemli besinlerden biri. Lezzeti damak tadına uymayanlar için ise 'Avokadolu Sos'u denemelerini öneriyorum" dedi.



KIZARTMAK YERİNE FIRINLAMA YAPIN

GIDALARIN besin değerlerinden en yüksek oranda faydalanmak için doğru pişirme yöntemlerini kullanmamız gerektiğine dikkat çeken Balcı, "Daha lezzetli olması için, mesela balığın kızartılarak pişirilmesi, sağlığımız açısından zararları da beraberinde getireceğinden, buharda, haşlama ve fırınlama yöntemiyle balık tüketimine dikkat edilmelidir" ifadelerini kullandı.



YEŞİL YAPRAKLILARI SOFRADA BULUNDURUN

SONBAHAR mevsiminde tüketilebilecek yeşil yapraklı besinleri sıralayan Eda Balcı, ıspanak, pazı, karalahana ve kıvırcık salatanın sofralardan eksik edilmemesi gerektiğini söyledi. Balcı, "Zengin lif, vitamin ve mineral içerikleriyle bağışıklık sistemimiz üzerinde etkili olan bu sebzeleri, etin yanında çiğ şeklinde salata gibi veya zeytinyağlı sebze yemeği olarak pişirip sağlıklı hale getirebiliriz" dedi.



HAFTADA 2-3 KEZ BALIK TÜKETİN

SAĞLIĞIMIZ için olmazsa olmaz besinlerden biri balıktır diyen Eda Balcı, "Vücudumuzda balığın iyi gelmediği şey yok gibi... Av sezonunun sonbahar mevsiminde başlamasıyla taze tüketebildiğimiz balık, içerdiği yüksek oranda protein, omega 3 yağ asitleri, D vitamini ve selenyum ile hem bağışıklığımız hem de sağlıklı beyin fonksiyonları için tüketilmedir" dedi.



SİRKE CAM ŞİŞEDE OLMALI

ÇOK eski yıllardan bu yana tüketilen ve sağlığa, özellikle bağışıklık sistemine faydası kanıtlanmış olan sirkenin antiseptik bir özelliğe sahip olduğunu dile getiren Balcı, "Burada bahsettiğimiz özellikler, rafine edilmemiş, cam şişede organik üretilen sirke için geçerlidir. Maalesef, rafine edilmiş, plastik şişede ve berrak olan sirkeler için değil. Sirkeyi salatalarınıza ekleyerek hem daha lezzetli hem de daha sağlıklı tüketmiş olacaksınız" vurgusunu yaptı.



TURŞUNUZ EV YAPIMI OLSUN

BİRÇOK sebzeden ve erik gibi meyvelerden evlerimizde yapabildiğimiz turşuların mutlaka tüketilmesi gerektiğini hatırlatan Balcı, "Turşu hem bağışıklık sistemi üzerinde hem de probiyotik özellik taşımaları açısından bağırsak ortamı için faydalıdır. Tabii üstünde ısrarla durduğumuz, ev yapımı olmasıdır. Hazır satılan turşular yüksek tuz içerikleriyle, hipertansiyon ve böbrek hastaları için risk teşkil etmektedir" uyarısında bulundu.