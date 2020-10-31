Ünlüler İzmir’in yanında

İzmir'in Seferihisar ilçesinde dün 6.6 şiddetinde meydana gelen deprem yürekleri ağza getirdi. Kentteki yıkılan bina görüntüleri depremin şiddetini gözler önüne serdi.

DEPREM SIRASINDA İZMİR'DEYDİ

İzmir'de yaşanan facia sonrası ünlü isimler de, sosyal medya hesaplarından depremi yaşayan vatandaşlara moral vermek ve destek olmak için paylaşımlarda bulundu. Deprem sırasında İzmir'de bulunan şarkıcı Funda Arar, "Arayan, yazan, soran tüm dostlara teşekkür ederim. Can kayıpları olmamasını dileriz. Biz iyiyiz" dedi.



DEMET AKALIN

DEPREM bölgesindeki görüntülere haberleri izlerken denk gelen şarkıcı Demet Akalın, "Umarım can kaybı yoktur" paylaşımı yaptı.



HALUK LEVENT

İzmir'de güçlü bir şekilde hissedilen deprem ile ilgi Ahbap ekiplerinin yola çıktığını söyleyen Haluk Levent, "Ben de başlarında olacağım. Elazığ depreminde başlangıcını yapıp daha sonra da yapılanmasını hep birlikte geliştirdiğimiz STK Afet Platformu olarak da harekete geçiyoruz" dedi.



HÜLYA KOÇYİĞİT

TÜRK sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit Instagram hesabından İzmir hashtag'iyle "Geçmiş olsun" notunu paylaştı.



EDİS

BİR diğer İzmirli şarkıcı Edis de, takipçilerine sakin kalmaları yönünde telkinde bulundu. Genç şarkıcı paylaştığı videonun altına "Geçmiş olsun İzmir" notunu düştü.



BERKAY ŞAHİN

İZMİRLİ popçu Berkay Şahin yaptığı paylaşımda, "Yüce rabbim beterinden korusun. Gelmiş geçmiş olsun güzel İzmirim..." sözlerine yer verdi.



MUAZZEZ ERSOY

TÜRK Sanat Müziği'nin önemli isimlerinden Muazzez Ersoy dualarının İzmirlilerle olduğunu söyledi. Sanatçı sosyal medyasından geçmiş olsun mesajı paylaştı.



ÖZGE ULUSOY

DEPREM sonrası kalbinin paramparça olduğunu söyleyen İzmirli manken Özge Ulusoy, "Güzel İzmirim... Tüm dualarım sizinle" paylaşımı yaptı.



ALİŞAN

ŞARKICI Alişan da beraber program sunduğu Demet Akalın gibi depremi televizyonda görür görmez geçmiş olsun mesajı yayınlayan isimlerden oldu.