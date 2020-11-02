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Haberler Sarmaşık Hilal Kaplan da virüse yakalandı

da virüse yakalandı

Hilal Kaplan da virüse yakalandı
Giriş Tarihi: 2.11.2020

SABAH Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, korona virüse yakalandığını önceki gün sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımında İzmir depremine de dikkat çeken Kaplan, "Korona virüs testim pozitif çıktı. Çok şükür iyiyiz, evde ailecek istirahat ediyoruz. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Dualarımız İzmir'le.. #Yanındayızİzmir" ifadelerini kullandı.

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