Canlı yayında 3 milyon TL topladı

SABAH kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen deprem sonrası harekete geçti. Depremzedelerin yaralarını sarmak için Müge Anlı ve Dostları Aşevi İzmir'e ulaştı. Müge Anlı, canlı yayında "Bir yılı aşkın süredir Kızılay'la beraber aşevi kampanyası yürütüyoruz. Cuma gününden bu yana ekrandan duyurmadan 1 aşevi yapacak kadar bağış topladık. Şimdi ise ekrandan duyuruyorum bir gün bizim de başımıza gelebilir. Herkesten 2868'e MÜGE yazıp 10 TL'lik bağışta bulunmasını istiyorum. 10 TL'lik bir bağışın bile insanlara nasıl merhem olduğunu görebiliyoruz. Oradaki vatandaşlarımıza bir tabak sıcak yemek sunmak yardımların en güzeli..." diyerek ekran başındaki izleyicilerine çağrıda bulundu. Yayın esnasında toplanan her bağış bir umut olurken, yayın sonunda rekor bir bağışa imza atılarak toplamda 3 Milyon 134 Bin 770 TL toplandı. Ayrıca yaklaşık bir yıldır Kızılay'la Müge Anlı ve Dostları Aşevi kampanyasını yürüten Anlı izleyicilerinin ve sevenlerinin desteğiyle toplamda 13 Milyon 44 Bin TL yardım topladı.

PATİLİ DOSTLARI UNUTMADI

Anlı, 'Depremde sadece insanlar değil patili dostlarımız da etkilendi. Patibuldular'a binlerce mesaj geldi. Biz de katkımız olması için Patibuldular çatısı altında panikleyerek evden kaçan, sahiplerinin hayat neşesi olan patileri dostlarımızı ailelerine kavuşturmaya çalışalım' diyerek, İzmir de depremi yaşayan patileri sıcak yuvalarına kavuşturmak için fotoğraflarını yayınlayarak bilgi verdi.