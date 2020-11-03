Paulo Coelho’dan İzmir’e dost eli

Türkiye'de 'Simyacı', 'Veronika Ölmek İstiyor' ve 'Aldatmak' gibi kitaplarıyla tanınan Brezilyalı roman yazarı Paulo Coelho, sosyal medya hesabından İzmir depremine ilişkin bir paylaşım yaparak, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay örgütleri aracılığıyla bağış yapacağını duyurdu.

SİMYACI İLE TEŞEKKÜR

Coelho, Twitter hesabından Kuran'ın İnşirah Suresi'nde yer alan "Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır" ayetine yer verdi. Coelho, şu ifadeler yer verdi; "Tüm dayanışmam Türk arkadaşlarıma, pazartesi günü Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi aracılığıyla bağış yapacağım. Bağışın depremden etkilenen ülkeler (Türkiye ve Yunanistan) arasında nasıl dağıtılacağına RCRC karar verecektir." Türk Kızılay, Coelho'nun destek açıklamasına yazarın Simyacı romanından bir alıntıyla yanıt verdi. Kızılay'ın yanıtı şöyle oldu: "Dünyaca Ünlü Yazar Paulo Coelho'nun Simyacı adlı eserinden alıntıyla: 'Yüreğin neredeyse hazainen de oradadır' Yüreğindeki iyilik ve merhameti, o engin iyilik hazinesini bizlerle paylaştığı için kendisine çok teşekkür ederiz."