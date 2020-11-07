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Diva, Ajda’ya komşu oldu

Türk Sanat Müziği’nin ‘divası’ , ’nın ilçesinden toplam 40 milyon liraya iki süper lüks villa satın aldı. Ersoyu’ n yeni villalarının bulunduğu sitede ve ’in de oturduğu ortaya çıktı.

Diva, Ajda’ya komşu oldu
Giriş Tarihi: 7.11.2020

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, Muğla'nın gözde ilçesi Bodrum'daki Ajda Pekkan ve Ebru Gündeş'in de villalarının bulunduğu siteden, iki süper lüks villa birden satın aldı. Ersoy, 40 milyon liraya aldığı Bodrum Kalesi manzaralı villaların tapu ve devir işlemleri için iki günlüğüne Bodrum'a geldi.

'DEPREM BENİ YARALADI'
Bodrum'da arkadaşları ile bir restoranda yemek yiyen Bülent Ersoy, çıkışta yaptığı açıklamada, "Bodrum'dan iki villa aldım. İki günlüğüne onun için geldim. Yarın tapu işlemleri bitiyor. İşlerim bitince hemen İstanbul'a döneceğim" diye konuştu. Villaların fiyatları ile ilgili konuşan Ersoy, "Zaten rakamları biliyorsunuz. Ben fiyat konuşmam, buna gerek yok, beğendim ve aldım" dedi. İzmir depreminin kendisini yaraladığını söyleyen ünlü sanatçı, "İnsan kendi gözüyle gördüğü zaman çok kötü oluyor. 3 yaşındaki Elif'i de gördüm. Yavrum, evladım o kadar yaraladı ki beni, oraya da yardım yapıp gönderdim" ifadelerini kullandı.

'EVDEN ÇIKMIYORUM'
Pandemi nedeniyle çok fazla dışarı çıkmadığını dile getiren Bülent Ersoy, "Korona virüs ile ilgili herkes bir açıklama yapıyor. Benim bir şey söylemem abesle iştigal olur. Virüs ile ilgili uzmanlar bilgi veriyor ben de layıkıyla uygulamaya çalışıyorum. Tapu işlerimi bitirip hemen İstanbul'a döneceğim" diye konuştu.

Adem ÜLKER

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