Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, Mevlana Celaleddin Rumi'nin "Her nereye gidersen, oranın ruhu ol" sözlerini sosyal medya hesabında paylaştı. 51 yaşındaki Latin güzelin paylaşımı, Türk takipçilerinden de oldukça yoğun ilgi gördü.
Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, Mevlana Celaleddin Rumi'nin "Her nereye gidersen, oranın ruhu ol" sözlerini sosyal medya hesabında paylaştı. 51 yaşındaki Latin güzelin paylaşımı, Türk takipçilerinden de oldukça yoğun ilgi gördü.
Jennifer Lopez’den Mevlana paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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