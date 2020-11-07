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Haberler Sarmaşık Jennifer Lopez’den Mevlana paylaşımı

’den Mevlana paylaşımı

Jennifer Lopez’den Mevlana paylaşımı
Giriş Tarihi: 7.11.2020

Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, Mevlana Celaleddin Rumi'nin "Her nereye gidersen, oranın ruhu ol" sözlerini sosyal medya hesabında paylaştı. 51 yaşındaki Latin güzelin paylaşımı, Türk takipçilerinden de oldukça yoğun ilgi gördü.

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