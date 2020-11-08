Timur Selçuk’a son veda

Kalp krizi sonucu önceki gün 74 yaşında vefat eden besteci, piyanist, yorumcu ve orkestra şefi Timur Selçuk son yolculuğuna uğurlandı.



'BUNDAN SONRA BİZE EMNET'

Zincirlikuyu Camii'ndeki cenaze namazına, sanatçının eşi Handan Selçuk, kızı Mercan Selçuk ve yakınlarının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatçı ve müzisyen dostları katıldı. Timur Selçuk'un kızı Mercan Selçuk, "Şu an onu kısa cümlelerle anlatmak yetersiz. Hepimize emanet, onun yolunun yolcusu olacağız. Bir şey bitmedi yani biz devam ettiriyoruz evelallah.' dedi. Babasıyla son 6-7 aydır birlikte yaşadıklarını belirten Mercan Selçuk, güzel bir akşam geçirdiklerini ve sabah onu kaybettiklerini söyledi. Usta sanatçı, müzikle geçen 50 yılını kutlamak amacıyla 2018'de İstanbul'da beyaz kıyafetler içinde bir konser vermiş ve yarım asır süren müzik yolculuğunu dinleyicilerine anlatmıştı.