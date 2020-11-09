Türkiye’nin gündemi Memleket Meselesi’nde

AKIL, fikir meselesi, iletişim meselesi. Soru sorma, sorun çözme meselesi. Türkiye'de "Ne oluyor?", "Ne olacak?" meselesi. Gündemin sıcak meselelerini Haktan Uysal soruyor, konunun uzmanları canlı yayında yanıtlıyor. Haktan Uysal'ın sunumu ile Memleket Meselesi, bu akşam saat 22:00'da A Haber ekranlarında.
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