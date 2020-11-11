NASA’nın yeni projesi Türk bilim insanına emanet

MERİKAN Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), evrendeki yaşam arama çalışmalarına yön vere-cek 12 araştırma grubundan oluşan bir ekibin başına Türk bilim insanı Betül Kaçar'ı getirdiğini duyurdu. Kaçar'ın ekibi, Güneş sistemimiz dışındaki hangi yakın gezegenle-rin yaşama ev sahipliği yapmaya uygun olabileceğini araştıracak.

PROJESİ HEYECAN YARATTI

NASA Astrobiyoloji Progra-mı, Arizona Üniversitesi'ndeki iki ekip de dahil olmak üzere ICAR programını başlatmak için sekiz yeni disiplinler arası araştırma ekibi seçti. Türk bilim insanı Betül Kaçar ve Daniel Apai liderliğinde-ki ekipler, 40'ı aşkın öneri arasın-dan seçildi. NASA yeni projesinde, kozmik kökenlerden gezegen-sel sistem oluşumuna, hayatın kökenlerinden Dünya'nın ötesinde yaşam arayışına kadar olan astro-biyoloji araştırmaları yapılacak.



GELECEĞE YÖN VERECEK

YAKLAŞIK üç yıldır Arizona Üniversitesi Astronomi ve Moleküler Hücre Biyolojisi alanında çalışmalar yürüten Türk astrobiyolog Betül Kaçar, NASA'nın bu yeni projesinde büyük ve önemli bir rol oynayacak. Uzay çalışmaları üzerinde önemli bir etkiye sebep olması beklenen projeye liderlik etmenin gururunu yaşayan Kaçar, "Projemiz NASA'nın yeni oluşturduğu astrobiyoloji merkezlerinden biri olarak seçildi. Önümüzdeki 5 sene boyunca evrendeki yaşam arama çalışmalarına yön verecek 12 araştırma grubundan oluşan bir ekibi yöneteceğim" ifadelerini kullandı.