DÜNYACA ünlü Opera Sanatçısı Luciano Pavarotti'nin öğrenciliğini yapan Hakan Aysev, kendi tarzının tamamen dışında olan yeni bir tekli çalışmasına imza attı. Türk Pavarotti olarak tanınan ünlü sanatçı, yeni şarkısı "İmtihan"ın tüm gelirini İzmir'deki depremzedelere bağışlayacağını açıkladı. Sözleri, yapımcı ve söz yazarı Zafer Kerey'e, bestesi Sanatçı Turgay Saka'ya ait olan 'İmtihan' isimli şarkının arabesk motifler taşıması ise dikkat çekti.
Yeni projenin tüm geliri İzmirli depremzedelere haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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