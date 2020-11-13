Yeni proje yolda

OYUNCU ve şarkıcı Hande Subaşı, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Aracını beklerken gazetecilerle sohbet eden Subaşı, yeni teklisinde Mustafa Ceceli ile çalıştığını söyledi. Heyecanlı olduğu gözlenen ünlü isim, "Mustafa Ceceli ile bir projemiz var. Yakın zamanda o çıkacak. Onun heyecanı sardı. Ceceli iyi bir müzik adamı olduğu için bu projeden umutluyum" diye konuştu.