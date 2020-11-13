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Haberler Sarmaşık Yeni proje yolda

Yeni proje yolda

Yeni proje yolda
Giriş Tarihi: 13.11.2020

OYUNCU ve şarkıcı Hande Subaşı, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Aracını beklerken gazetecilerle sohbet eden Subaşı, yeni teklisinde Mustafa Ceceli ile çalıştığını söyledi. Heyecanlı olduğu gözlenen ünlü isim, "Mustafa Ceceli ile bir projemiz var. Yakın zamanda o çıkacak. Onun heyecanı sardı. Ceceli iyi bir müzik adamı olduğu için bu projeden umutluyum" diye konuştu.

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