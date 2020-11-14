Mustafa Topaloğlu kalp krizi geçirdi

ÜNLÜ türkücü Mustafa Topaloğlu kalp krizi geçirerek Şişli Etfal hastanesine kaldırıldı. Demet Akalın ve Alişan'ın programına katılan ünlü sanatçı yayın sonrası rahatsızlandı. Apar topar hastaneye kaldırılan Topaloğlu'na doktorlar acil müdahalede bulunurken, hastane kapısında bekleyen eşi Hasibe Topaloğlu ise göz yaşlarına engel olamadı. Mustafa Topaloğlu'nun oğlu Çağlayan Topaloğlu ise yaptığı açıklamada babasının anjiyo olacağını söyledi. "Babamın durumu iyi, anjiyo olacak, kalp damarına girip damardaki stendi gevşetmişler. Tedavisi burada devam edecek, doktorlar 72 saat müşahede altında kalacağını söylediler" dedi.