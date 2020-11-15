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: ‘Salgından önce düğün yapamayız’

Ebru Polat: ‘Salgından önce düğün yapamayız’
Giriş Tarihi: 15.11.2020

Şarkıcı Ebru Polat, sevgilisi Tolgahan Yıldız ile önceki akşam City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Avm'de alışverişlerini yapan sevgililer, daha sonra baş başa yemek yediler. Yemek sonrası ayak üstü soruları cevaplayan Polat, "Düğün ne zaman?" sorusuna "Her şey çok hızlı başladı. Böyle bir ortamda düğün yapmak istemem. Salgın bittikten sonra, çünkü düğünle ilgili hayallerim var. Düğünde kalabalık bir topluluk olmasını istiyorum. Çırağan Sarayı'nda yapma hayalim var ama pandemi bitmeden olmaz" diye konuştu.

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