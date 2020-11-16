atv'de film gecesi

BU akşam saat 20.00'da Tv ekranlarında ilk kez izleyici ile buluşacak Alevlere Karşı adlı filmin hemen ardından 2.15'te Türk-ler Geliyor: Adaletin Kılıcı adlı yapım izlenebilecek. Mısırlarınızı alıp ekran karşısında yerinizi alın. Tony Chan'ın yönettiği Alevlere Kar-şı'nın konusu şöyle: Çin'deki bir petrol boru hattında yaşanan patlama sonrası şehir büyük zarar görmüştür. Fakat asıl tehli-ke patlama sonrası oluşan yangın, sülfür dolu kazanlara ulaşırsa ortaya çıkacaktır. Kamil Aydın'ın yönettiği Türkler Geliyor: Ada-letin Kılıcı ise Balkan coğrafyasındaki zulmün önüne geçmek için zorlu bir mücadeleye girişen Fatih Sultan Mehmet'in seçkin savaşçı birliği Akıncıların hikayesini konu ediyor.

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