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Camelo’ya 500 bin TL’lik doğum hediyesi

Şarkıcı , bir ay önce oğlu ’ı dünyaya getiren eşine 500 bin TL değerinde bir otomobil aldı. Ünlü popçu arayı açmadan aileyi genişletmek istediklerini söyledi.

Camelo’ya 500 bin TL’lik doğum hediyesi
Giriş Tarihi: 16.11.2020

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı ile 2015 Kolombiya Güzeli Madelein Lopez Camelo 5 yıl önce tanışmıştı. Camelo'yu 'Tarifi Zor' şarkısının klibinde oynatan Sarıkabadayı kraliçeye aşık olmuştu. 5 yıldır birlikte olan çift, 3 Ekim'de nikah masasına oturdu. Oğulları Hasan Matias 7 Ekim'de dünyaya geldi. Oğluna şarkılar besteleyen pop yıldızı, eşine de art arda jestler yaptı. Lopez'e doğum hediyesi olarak uzun zamandır beğendiği 500 bin TL'lik otomobili hediye etti. Evlilik teklifini 100 bin TL'lik bir yüzükle yapan Sarıkabadayı "Eşimin bir dediğini iki etmem" diyor.

DÜNYAYI ÖNÜNE SERERİM
Arayı açmadan ailesini büyütmeyi hedefleyen Soner Sarıkabadayı "Yıllardır beni gerçekten sevecek birini arıyordum. Madelein ile göz göze geldiğimizde 'işte o' dedim. Eşim öyle pozitif, huzurlu ve samimi bir enerjiye sahip ki, bayılıyorum. Üstelik gösteriş, lüks peşinde değil. Ama isterse önüne dünyaları sermeye hazırım. Pandemi geçsin harika bir düğün yapacağız" diyor.

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