  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Eski eş krizi evliliği bitirdi

Eski eş krizi evliliği bitirdi

Sıla uğruna eşinden boşanan ’nin eski eşiyle görüşmeye devam ettiği haberleri gündeme bomba gibi düştü. Gelen son haberlere göre şarkıcı Sıla Gençoğlu, Hazer Amani ile oturduğu evi terk etti.

Eski eş krizi evliliği bitirdi
Giriş Tarihi: 17.11.2020

Bir süredir boşanacakları yönünde haberler çıkan ikili, yollarını kesin olarak ayırıyor. İkili arasında yaşanan evlilik krizinin sebebi ise belli oldu. Ortaya atılan iddiaya göre Sıla'nın eşine psikolojik baskı kurduğu ve Amani'nin eski eşi Deniz Mumcuoğlu ile görüşmesinin bu ayrılığa neden olduğu öne sürüldü. Öte yandan çiftin pandemi döneminde maddi sıkıntı yaşamasının da krizin büyümesinde etkili olduğu iddia edildi. Haklarında boşanma haberleri çıkan ikili, sosyal medya hesaplarından birlikte oldukları fotoğrafları silmeyerek herhangi bir açıklamada yapmadı. Şef Hazer Amani ile şarkıcı Sıla ile Ocak 2020'de nikah masasına oturmuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Eski eş krizi evliliği bitirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA