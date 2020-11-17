Eski eş krizi evliliği bitirdi

Bir süredir boşanacakları yönünde haberler çıkan ikili, yollarını kesin olarak ayırıyor. İkili arasında yaşanan evlilik krizinin sebebi ise belli oldu. Ortaya atılan iddiaya göre Sıla'nın eşine psikolojik baskı kurduğu ve Amani'nin eski eşi Deniz Mumcuoğlu ile görüşmesinin bu ayrılığa neden olduğu öne sürüldü. Öte yandan çiftin pandemi döneminde maddi sıkıntı yaşamasının da krizin büyümesinde etkili olduğu iddia edildi. Haklarında boşanma haberleri çıkan ikili, sosyal medya hesaplarından birlikte oldukları fotoğrafları silmeyerek herhangi bir açıklamada yapmadı. Şef Hazer Amani ile şarkıcı Sıla ile Ocak 2020'de nikah masasına oturmuştu.