Hava soğuk sonra konuşuruz!

OYUNCU Demet Özdemir, önceki gün Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. Dizi seti arasında yemek yiyen Demet Özdemir, Boğaz'da villa satın almak istediği iddialarıyla ilgili soruları gülerek yanıtsız bıraktı. Güzel oyuncu, son dönemde çok konuşulan dans videoları hakkında sorulan sorulara" Biraz üşütmüşüm hava da çok soğuk daha sonra konuşuruz" yanıtını verdi.