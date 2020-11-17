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Haberler Sarmaşık Hava soğuk sonra konuşuruz!

Hava soğuk sonra konuşuruz!

Hava soğuk sonra konuşuruz!
Giriş Tarihi: 17.11.2020

OYUNCU Demet Özdemir, önceki gün Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. Dizi seti arasında yemek yiyen Demet Özdemir, Boğaz'da villa satın almak istediği iddialarıyla ilgili soruları gülerek yanıtsız bıraktı. Güzel oyuncu, son dönemde çok konuşulan dans videoları hakkında sorulan sorulara" Biraz üşütmüşüm hava da çok soğuk daha sonra konuşuruz" yanıtını verdi.

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