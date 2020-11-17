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Hızır Alpaslan’ın canını kurtarmaya çalışıyor

Hızır Alpaslan’ın canını kurtarmaya çalışıyor
Giriş Tarihi: 17.11.2020

DİZİNİN yeni bölümü bu akşam saat 20.00'da atv ekranlarında olacak. Hızır Reis, canından çok sevdiği Alpaslan için düşmanı Yaman Korkmaz'la barış yapmaya razıdır. Alpaslan'ın Yaman'ı bıçaklamasının ardından hapse girmesi ise Yaman'ın abisi Derman'ın ekmeğine yağ sürer. İçerde Alpaslan'ı bitirmek için planlar yapan Derman Korkmaz, hapishane idaresinden insanları da yanına alarak Alpaslan'ı köşeye sıkıştırır. Behzat'a yapılan hain saldırının ardından Yaman Korkmaz ve ahalisini yeniden masaya davet eden Reis'in tek amacı Alpaslan'ın canını kurtarmaktır. Korkmazlarla el sıkışmaya hazır olan Hızır Reis, herkesi karşısına alır.

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