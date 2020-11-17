‘Kuruluş Osman’a bomba transfer

İKİNCİ sezonunda yine adından sıkça söz ettiren ve reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı. Dizinin 34'üncü bölümünde diziye dahil olan genç oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, bu Çarşamba ilk kez 'Kuruluş Osman' izleyicilerinin karşısına çıkacak. Namlı bir Peçenek beyinin kızı olan karakteriyle hikayeye dahil olan Zeynep Tuğçe Bayat, kendisini tutsaklıktan kurtaran Osman Bey'le birlikte obaya gelerek dengeleri hayli değiştirecek.