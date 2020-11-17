Özel bakım, prematüre bebekleri yaşama bağlıyor

BİRLEŞMİŞ Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünyada her sene yaklaşık 30 milyon prematüre bebek dünyaya geliyor. Dünyaya gözlerini düşük kilolu açan prematüre bebekler özel bakıma ihtiyaç duyuyor ancak milyonlarcası bu bakımı alamadığı için hayatta kalamıyor. Oysa kaliteli sağlık hizmetine erişim her yıl 1.7 milyon prematüre bebeği yaşatabilir.

ANNE KARNI TAKLİT EDİLİYOR

İZMİR Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Tülay Akça "Hastanemizde erken doğan mucize bebekler anne karnını taklit eden kuvözlerimizde normal gelişimlerini tamamlayarak taburcu oluyorlar" dedi. Şu ana kadar 326 yeni doğan bebeğe umut olduklarını dile getiren Akça, bu bebeklerin beslenme, vücut ısılarının korunması, oksijen desteği gibi ihtiyaçları olduğuna dikkat çekti. Yeni doğan yoğun bakım ünitesinde büyük bir hassasiyetle bebeklerin bakımlarını sürdürdüklerini dile getiren Akça, "Bu bebekler küçük doğduklarından dolayı yaşamlarını sürdürebilmeleri için desteğe ihtiyaçları oluyor. Kiloları da çok düşük olduğu için kuvöz ortamında yaşamlarını sürdürebiliyorlar. Normal doğan bebekler gibi beslenemedikleri için bir süre bazı proteinleri içeren serumlarla hayatta tutuyoruz" diye konuştu.