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Haberler Sarmaşık Osman Bey herkese meydan okuyor

herkese meydan okuyor

Osman Bey herkese meydan okuyor
Giriş Tarihi: 18.11.2020

İKİNCİ sezonunda da seyirciden büyük ilgi görerek reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kuruluş Osman'ın bu akşam saat 20:00'de atv'de ekrana gelecek 34'üncü bölümünde, Osman Bey beylik davasını başlatıyor. Osman Bey, bir Türk beyinin kızı olan Targun Hatun'un da Bizans tarafından kaçırıldığını öğrenir. Osman Bey, Targun Hatun'u kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ni geri almanın yollarını ararken, Nikola ise Söğüt'e yapacağı saldırıyı planlamaktadır. Savcı Bey, Geyhatu'nun beyberbeyi ilan ettiği Yavlak Arslan'ın toyuna katılmak üzere obadan ayrılır, Ertuğrul'un Bey'in sağlık durumu ise kötüye gitmektedir. Toya davet edilmeyen Osman Bey, Söğüt'e giderek Yavlak Arslan ve Savcı Bey'in karşısına dikilir ve beylik hedefini açıklar.

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