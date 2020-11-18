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Haberler Sarmaşık Roka yaşlanmayı geciktiriyor

Roka yaşlanmayı geciktiriyor

Roka yaşlanmayı geciktiriyor
Giriş Tarihi: 18.11.2020

Fiyat bakımından ucuz ama sağlık açısından çok yararlı olan roka bir şifa kaynağı. En çok Akdeniz salatasında kullanılan roka kış boyunca taze taze tüketilebilir. Rokanın insan sağlığına olan faydaları aslında saymakla bitmiyor. Çok basit gibi gözükse de insan sağlığı için birebir, mucizevi bir bitki diyebiliriz. Roka içerisindeki mineraller sayesinde ciltteki gözenekleri açar ve tazeler. Vitamin bakımından zengin olan roka cildin canlı görünmesini sağlar ayrıca yıpranmış cildin onarılmasında yardımcı olur. İleri yaşlarda görülecek cilt kırışıklığını önler.

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