Hünkar’ın gidişi dengeleri değiştiriyor

'BİR Zamanlar Çukurova' bu akşam saat 20.00'da 73. bölümüyle atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Behice, kendi kurduğu kumpasta, ummadığı bir şekilde kurban haline gelir. Saldırıya uğramış görüntüsü vermesi için tuttuğu Erdinç, üzerine bir köpek saldırınca Behice'yi vurur ve korkuyla onu orada bırakıp uzaklaşır. Behice'nin kaybolması ile başlayan olaylar, Fekeli ve Demir'i katili bulup, bir an önce cezasını vermeye iter. Ama ellerinde en ufak bir ipucu yoktur. Çaresiz bekleyiş, Demir'in bir basın toplantısı düzenlemesine neden olur. Ancak bu basın toplantısı, Züleyha ve Yılmaz arasında yeni bir gerginliğin de kapısını aralar.